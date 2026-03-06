İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan IKBY'ye ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı silahlı gruplara ilişkin uyarı

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı silahlı Kürt gruplara ilişkin, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa çeteleri durdurmalı; aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar." ifadelerini kullandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, devlet televizyonunda katıldığı programda konuştu.

ABD'nin sahaya sürmeye çalıştığı silahlı Kürt gruplara ilişkin, IKBY'ye uyarıda bulunan Şikarçi, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri kendi egemenliklerini düşünüyorlarsa çeteleri durdurmalı; aksi takdirde altyapılarına saldırılacak ve güvensizliğin acısını tadacaklar." dedi.

Şikarçi, "Kuzey Irak bölgesinin liderleri bu gruplara geçiş yolu açarsa bu bölgedeki tüm altyapıyı ve tesislerini vuracak ve düşmanımıza acımayacağız." ifadelerini kullandı.

Amerikan CNN televizyonu, ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla Irak'ın kuzeyindeki silahlı Kürt grupları sahaya sürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şikarçi, İran'ın bölgesel ülkeleri veya egemenliklerini hedef almadığını, operasyonlarının ABD ve İsrail'e yönelik olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık ve kapatmayacağız. Hürmüz Boğazı bölgedeki Müslüman ülkelerine aittir ve küresel ticaret için hayati bir güzergahtır ve biz de bu uluslararası su yolunun güvenliğine her zaman önem verdik."

İranlı general şöyle devam etti:

"Bugün herhangi bir gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir ve biz gemilerin geçişini engellemeyeceğiz ancak gemilerin canları, teçhizatları ve tesislerinin sorumluluğunun onlara ait olduğunu ve savaş koşullarında güvenliği garanti edemeyeceğimizi beyan ederiz. Hürmüz Boğazı'nda iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar. Sadece iki bayrağın geçmesine izin verilmiyor. Amerikan bayrağı ve Siyonist bayrağı. Diğer ülkeler diledikleri bayrak altında geçebilirler."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ABD gemilerine eskort gönderileceğine dair açıklamasına işaret eden Şikarçi, "İran, petrol tankerlerine eşlik edilmesini ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ABD güçlerinin varlığına dair iddiaları memnuniyetle karşılıyor ve onların varlığını bekliyoruz." diye konuştu.

Diğer yandan İran'ın karşı saldırılarında bölgedeki 14 ABD üssünü hedef aldığını aktaran Şikarçi, bu üslerin enkaza dönüştüğünü ve özellikle Bahreyn'de olmak üzere yaralıların ABD hava ambulansları tarafından tahliye edildiğini iddia etti.

Şikarçi, İran'ın ABD ve İsrail güçlerini kısıtlama olmaksızın hedef almaya devam edeceğini belirterek, yakında daha gelişmiş silahların kullanılacağı uyarısında bulundu ve Bahreyn'deki bir ABD üssünde yaşanan olayla ilgili daha fazla ayrıntının yarın açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

İranlı general, "Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejime yönelik saldırılarımız her geçen gün daha da artacaktır. ABD ve Siyonist rejim için daha fazla sürpriz açıklayacağız." dedi.