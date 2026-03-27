İran, BM'ye BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'i şikayet etti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in toprak ve hava sahalarını ABD ve İsrail'in saldırılarında kullandırdıkları gerekçesiyle tepki gösterdi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İravani, BM Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt için ayrı ayrı mektup gönderdi.

Mektuplarda, İran Silahlı Kuvvetleri'nin izleme ve değerlendirmelerine dayanarak, "ABD ve İsrail'in BAE, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'in toprak ve hava sahasını yasa dışı askeri operasyonlar için kullanmaya devam ettiklerinin tespit edildiği" belirtildi.

Söz konusu ülkelerden yapılan saldırılara ilişkin dokümanın sunulduğu mektuplarda, bu ülkelerin iyi komşuluk ilkesine riayet ederek topraklarının İran aleyhine kullanılmasını önlemeleri talep edildi.

Mektuplarda, komşu ülkelerin egemenliğine saygı ilkesini korumakla birlikte İran'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını savunmak amacıyla meşru müdafaa hakkı dahil olmak üzere tüm tedbirleri alma hakkının saklı tutulduğu kaydedildi.