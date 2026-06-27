İranlı yetkili: "Trump, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin ülkenin güneyine saldırısına ilişkin, "ABD, müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı (Donald Trump), müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Azizi, ABD'nin ülkenin güneyindeki Sirik kentine saldırısına ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı (Trump), müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi. Bu pervasız ateşkes ihlali, her zamanki gibi, onların geri adım atmasına ve pişmanlığa yol açacak. Suçlama oyunu artık işe yaramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan İran devlet televizyonu, ABD'nin Sirik kentine saldırısında bir iletişim kulesi yakınına 2 füzenin isabet ettiğini bildirdi.

İran basını, Sirik kentinde patlama seslerinin duyulmasının ardından şehirdeki iskelenin saldırıya uğradığını bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) açıklamasında ise dün Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine yapılan saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğu belirtilmişti.