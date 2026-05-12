İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye iletilen öneri "aşırı talepler" değil

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'ye yaptığı teklifte savaşın kalıcı olarak durdurulması, zararların tazmin edilmesi ve yaptırımların kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin ABD'ye teklifinin "aşırı talepler" olmadığını ifade ederek, savaşın kalıcı olarak durdurulması ve tekrarlanmaması, zararların tazmin edilmesi, ablukanın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesini istediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'ye savaşın sonlandırılması için teklif edilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği önerilerinin "aşırı talepler" olmadığını ifade etti.

Gerçek barışın tehdit ve zorla taviz alma yöntemleriyle inşa edilemeyeceğini söyleyen Garibabadi, İran'ın ABD'nin sunduğu "teslimiyet belgesini" kabul etmeyeceğini vurguladı.

İran'ın "net ilkeler üzerinde ısrar ettiği" değerlendirmesinde bulunan Garibabadi, "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve tekrarlanmaması, zararların tazmin edilmesi, kuşatmanın kaldırılması, yasa dışı yaptırımların sona erdirilmesi ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesi. Bunlar maksimum talepler değil, yasa dışı güç kullanımına başvurularak başlatılan bir krizi sona erdirmeyi amaçlayan ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun, ciddi, kalıcı ve mantıklı herhangi bir düzenlemenin asgari şartlarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKubilay Şen:

Evet, İran makul konuşuyor ama bir de ABD'nin tarafını merak ediyorum. Acaba ne tür şartları koşuyorlar da İran bu kadar net cevap vermek zorunda kalıyor? İkiden birisi açıkça konuşmuyordur bence, arkada bazı detaylar vardır mutlaka.

Haber YorumlarıEmre Yazıcıoğlu:

doğru söylüyor İran hiç aşırı talep etmiyor, kimse bir ülkenin haklarına saygı gösterilmesini aşırı bulmaz.

Haber YorumlarıHacer Aydın:

Haklı söylüyor Garibabadi adamın savaş sonlandırılsın istiyorlar yaptırımlar kaldırılsın ne var bunda aşırı bir talep değil ki zaten bunlar temel şeyler herhangi bir barış anlaşmasında olması gereken şeyler

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

