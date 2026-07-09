İran: ABD'nin Saldırılarını Yeniden Başlatmasını Kınıyoruz

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin "tekrar saldırılarda bulunmasını" ve BM Şartı'nı ve ilgili diğer uluslararası hukuk kurallarını ısrarla ihlal etmesini "en güçlü şekilde" kınadıklarını söyledi.

İravani çarşamba günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Temmuz Dönemi Başkanı'na gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'ın güneyindeki tesislere bir kez daha büyük çaplı askeri saldırılar başlattığını belirtti.

İravani, "Yeniden başlayan bu saldırılar, BM Şartı'nın 2. Maddesi'nin 4. Bendi'nin ve İslamabad'da imzalanan Mutabakat Zaptı'nın 1. Maddesi'nin alenen ihlalidir" dedi.

İravani, İran'da sivil tesislere düzenlenen kasıtlı saldırıların ve İran'a yönelik devam eden hukuka aykırı güç kullanımının, "hem uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit teşkil ettiğini hem de ABD'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen göz ardı ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu" ifade etti.

İravani, ABD'nin, hukuka aykırı güç kullanımının yol açtığı sonuçların ve hukuka aykırı eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe oluşturduğu ciddi tehdidin tartışmasız şekilde tek sorumlusu olduğunu yineledi.

Kaynak: Xinhua