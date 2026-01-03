ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... İran Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Saldırısı, BM Şartı'nı İhlal Etmektedir

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın temel ilkelerini ve uluslararası hukukun temel kurallarını, özellikle de Şart'ın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan güç kullanımı yasağını açıkça ihlal etmekte olup, BM ve hukukun üstünlüğü, uluslararası barış ve güvenlikle ilgilenen tüm hükümetler tarafından derhal açıkça kınanması gereken bir 'saldırı eylemi'nin tam bir tezahürüdür" açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına tepki gösterdi. İran'ın resmi haber ajansı İSNA'nın aktardığına göre, Bakanlık açıklamasında, saldırının faillerinin acilen hesap vermesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, "ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, BM Şartı'nın temel ilkelerini ve uluslararası hukukun temel kurallarını, özellikle de Şart'ın 2'nci maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan güç kullanımı yasağını açıkça ihlal etmekte olup, BM ve hukukun üstünlüğü, uluslararası barış ve güvenlikle ilgilenen tüm hükümetler tarafından derhal açıkça kınanması gereken bir 'saldırı eylemi'nin tam bir tezahürüdür" ifadelerine yer verildi.

"BM'nin egemen bir üye devletine yönelik ABD'nin askeri saldırısının, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde ihlal ettiği, bunun sonuçlarının tüm uluslararası sistemi etkileyeceğini ve BM Şartı'na dayalı sistemi daha da aşınmaya ve yıkıma maruz bırakacağı" kaydedilen açıklamada, "Venezuela'nın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kendi kaderini tayin hakkını savunma konusundaki doğal hakkını hatırlatırken, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, tüm hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların, özellikle BM ve Güvenlik Konseyi'nin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yasa dışı saldırısını derhal durdurma konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluğuna dikkat çekmekte ve bu askeri saldırı sırasında işlenen suçların faillerinin hesap vermesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır" denildi.