İran: İlaç üretim merkezlerine yönelik saldırılar "insanlığa karşı suç"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'daki ilaç üretim merkezlerine yönelik saldırılarını 'insanlığa karşı suç' olarak nitelendirdi. Bekayi, bu saldırıların, İranlıları temel ilaçlardan mahrum bırakan yaptırımlarla aynı doğrultuda olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD- İsrail'in İran'da özellikle kanser tedavileri için üretilen ilaçlarda önemli rol oynayan bir ilaç şirketine yönelik saldırısını "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirdi.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ABD ve İsrail'in, İran'da bir ilaç üretim şirketine yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'da ilaç üretim merkezlerine yönelik saldırıların, İranlıları önemli ilaçlardan mahrum bırakan yaptırımlarla aynı doğrultuda olduğunu söyleyen Bekayi, "İlaç üretim merkezlerine yönelik saldırılar insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, savaşın yalnızca petrol ve gıda fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yapanların, bu suça ortak olmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
