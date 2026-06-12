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İran basını: Pazar günü Cenevre'de anlaşmanın imzalanacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

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İran ile ABD arasında pazar günü Cenevre'de anlaşma imzalanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırılarak duyuruldu.

İran ile ABD arasında savaşın sonlandırılması ve müzakerelerin başlaması amacıyla pazar günü Cenevre'de anlaşma imzalanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İranlı müzakere heyetine yakın bir ismin açıklamalarına dayandırdığı bir habere yer verdi.

İran ile ABD arasında pazar günü Cenevre'de bir anlaşmanın imzalanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump ve bazı uluslararası medya kuruluşları tarafından ortaya atılan "anlaşma nihayete ulaştı ve pazar günü Cenevre'de imzalanacak" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.???????

Haberde ayrıca, İran makamlarının ilgili metin üzerinde incelemelerini sürdürdüğü ve konuyla ilgili henüz karar almadığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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