İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'na İha Saldırısı Düzenledik
İran Devrim Muhafızları, ABD'nin güney İran'a yönelik saldırılarına misilleme olarak Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda bir iletişim kulesi ve iki su deposunun vurulduğu belirtildi.
TAHRAN, 10 Haziran (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD tarafından ülkenin güneyine düzenlenen son saldırılara karşılık olarak Bahreyn'de konuşlu ABD 5. Filosu'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Devrim Muhafızları'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Cask, Sirik ve Keşm bölgelerinde çeşitli noktaları hedef aldığı saldırılarda Sirik'te bir iletişim kulesinin hasar gördüğü, iki su deposunun da vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Saldırıların devam etmesi halinde daha ağır karşılık verilecektir" denildi.