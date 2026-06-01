İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, AB'yi "ikiyüzlülükle" suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği'ni İran'a yönelik saldırılar karşısındaki tutumu nedeniyle 'ikiyüzlü' olmakla suçladı ve AB'nin saldırganlara yönelik savunmacı politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin İran'a yönelik tutumunu eleştirdi.

İran'ın kendisine yönelik saldırıların kaynaklarını hedef almasının meşru müdafaa hakkı kapsamında olduğunu savunan Bekayi, AB'nin hukukun üstünlüğü ilkesi ve Birleşmiş Milletler Şartı'na bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
