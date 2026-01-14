Haberler

İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Güncelleme:
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 17 gündür devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığını ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 550'ye çıktığını bildirdi.

ÖLENLERDEN 147'Sİ EMNİYET GÜÇLERİNDEN

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 17 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Rapora göre, 12'si on sekiz yaşından küçük 2 bin 403 gösterici ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişi olmak üzere ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi.

GÖZALTINDA 18 BİNDEN FAZLA KİŞİ VAR

Devam eden olaylarda 1134 kişinin yaralandığı ve 18 bin 434 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

HRANA, 16'ncı güne ilişkin raporunda ölü sayısının 664'e, gözaltına alınanların sayısının da 10 bin 721'e yükseldiğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel
