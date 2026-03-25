İran Devrim Muhafızları: Semnan eyaletinde yabancı istihbaratlarla bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Semnan eyaletinde yabancı istihbaratlarla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin sabotaj eğitimi aldığını açıkladı. Ayrıca, operasyon sırasında çok sayıda silah ve patlayıcı malzeme ele geçirildi.

Yakalanan kişilerin ayrıca yabancı istihbarat servisleri tarafından "askeri yerleri tespit etmek, yangın çıkarmak ve ülke yönetimine karşı slogan atmakla" görevlendirildiği aktarılan açıklamada, operasyon kapsamında çok sayıda silah ve el yapımı bomba imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
