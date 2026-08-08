İran'da eleştirel din adamı Harrazi ifadeye çağrıldı

İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf hakkında eleştirel açıklamalarda bulunan ve iddiaları İran lideri Mücteba Hamaney'in ofisi tarafından yalanlanan din adamı Muhammed Bakır Harrazi, ifadeye çağrıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Asger Cihangir, Ayetullah Harrazi'nin Din Adamları Özel Mahkemesine çağrıldığını açıkladı.

Cihangir, "Söz konusu kişinin bir din adamı olması nedeniyle, hakkındaki suçlamaların soruşturulması Din Adamları Özel Mahkemesinin yetki alanına girmektedir. Yapılan açıklamaların hemen ardından Din Adamları Özel Mahkemesi onu yargılamak için harekete geçti ve edindiğim son bilgilere göre, bugün mahkemeye çağrıldı ve cezai takibata alındı." ifadelerini kullandı.

Harrazi mahkemede hazır bulunduktan ve suçlamalar kendisine bildirildikten sonra konuyla ilgili ayrıntıların açıklanacağını aktaran Cihangir, "Birden fazla suçlama yöneltilebilir ancak şu anda suçlamalar tebliğ edilmeden önce belirli bir suçu duyurmak mümkün değil. Bana göre, olayı hukuki açıdan inceleyecek olursak birden fazla güvenlik suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Cihangir, Harrazi'nin mahkemede hazır bulunmaması halinde hakkında zorla getirilme kararı çıkarılacağını aktardı.

İran Hizbullahı Genel Sekreteri Harrazi, son günlerde, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf hakkında eleştirel açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamaları yalanlayan İran lideri Mücteba Hamaney'in ofisinin çalışanlarını hedef almıştı.

Harrazi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın "27 veya 28 kez" istifa ettiğini veya istifa tehdidinde bulunduğunu ve ülke lideri Hamaney'in de Cumhurbaşkanının tekrar istifa etmesi halinde bunu kabul edeceğini kendisine bildirdiğini öne sürmüştü. Harrazi, aynı zamanda Pezeşkiyan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Pezeşkiyan'ın istifası hakkındaki açıklamaları, "tamamen yalan ve saçmalık" olarak nitelendirirken, Hamaney'in ofisi de atfedilen sözleri yalanlamıştı.

Harrazi, Meclis Başkanı Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi isimleri de hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA