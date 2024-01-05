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4 yıl sonra ilk kez! İran'da cami kubbesine 'intikam bayrağı' çekildi

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İran'da 89 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası, yetkililerin de sokağa inen halkın da dilinde sadece "intikam" var. Kum kentinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine kırmızı bayrak çekildi. Ülkede "intikam bayrağı" olarak bilinen kırmızı bayrak, en son Ocak 2020'de Kasım Süleymani öldürüldüğünde kubbeye asılmıştı.

İran'ın Kirman kentindeki terör saldırısının ardından Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine intikam anlamına gelen "kırmızı bayrak" çekildi.

SİYAH BAYRAK GİTTİ, KIRMIZI BAYRAK GELDİ

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Kum'da bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine "intikam bayrağı" asıldı. Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle caminin kubbesine siyah bayrak çekilmişti. Yas anlamına gelen siyah bayrağın kubbeden indirilmesi bekleniyordu. Ancak, Kirman'daki terör saldırısında çok sayıda İranlının ölmesinin ardından kubbeye kırmızı bayrak çekildi. Üzerinde Arap alfabesiyle beyaz renkle "Hüseyin'in intikamı" yazan kırmızı bayrak, ülkede "intikam bayrağı" olarak biliniyor.

İran'da terör saldırısı sonrası Cemkeran Camisi'ne intikam bayrağı çekildi

EN SON 2020'DE ASILMIŞTI

Söz konusu bayrak, en son Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat Havaalanı yakınındaki saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünde Cemkeran Camii'nin kubbesine asılmıştı.

İran'da terör saldırısı sonrası Cemkeran Camisi'ne intikam bayrağı çekildiCuma namazının ardından toplanan İranlılar, ABD, İsrail ve İngiltere karşıtı sloganlar atarak "intikam" çağrısı yaptı.

İNTİKAM İSTİYORLAR

İranlı yetkililer saldırı sonrası yaptıkları açıklamalarda, sorumlulara sert cevaplar vereceklerini belirtirken, olayı protesto eden İranlılar da "intikam" istediklerini dile getiriyor.

İran'da terör saldırısı sonrası Cemkeran Camisi'ne intikam bayrağı çekildi

NE OLMUŞTU?

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti. Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuş, saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İran'da terör saldırısı sonrası Cemkeran Camisi'ne intikam bayrağı çekildi

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Kasım Süleymani İran Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ünal ünsal:

Irani anlıyorum millet sıraya dizerken . bende cekiyorum göndere bünye için lazım ama bi süre sonra çek çek çek nereye kadar

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Tolga Babacan:

Kendi besledikleri yilan kendilerini sokdu

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