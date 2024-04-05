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İran'da Şam Konsolosluğuna Saldırıda Hayatını Kaybeden Askerler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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İran'ın başkenti Tahran'da "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında İran'ın Şam konsolosluğuna yapılan saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu askerleri için de cenaze töreni düzenlendi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'ın Firdevsi Meydanı'nda düzenlenen törene çok sayıda İranlı katıldı. Törende ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Cenazelerin, tören sonrası defnedilecekleri beldelere sevk edileceği belirtildi.

İran'da ramazan ayının son cuması "Dünya Kudüs Günü" olarak kutlanıyor.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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