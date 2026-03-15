Haberler

İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 223 kadın ve 202 çocuk yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 223 kadın ve 202 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 12 çocuğun 5 yaşın altında olduğu belirtilirken, 153 sağlık merkezinin de zarar gördüğü kaydedildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, savaşın başlatıldığı 28 Şubat'tan bu yana 3'ü hamile 223 kadın ve 202 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılarda hayatını kaybeden çocuklardan 12'sinin 5 yaşın altında bebekler olduğu belirtildi.

Diğer yandan ülke genelinde 153 sağlık merkezinin de saldırılarda zarar gördüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
