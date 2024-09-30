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İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi

İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
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İran'da, 2020 yılında bir polisi öldüren silahlı soyguncular, mahkeme tarafından verilen idam cezası sonrası halka açık bir şekilde infaz edildi.

İran'da bir polisi öldüren silahlı soyguncular halk açık şekilde idam edildi. İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Aralık 2020'de Merkezi eyaletine bağlı Humeyn ilçesinde silahlı soygun yaptıktan sonra kendilerine müdahale eden bir polisi öldüren iki kişiye mahkemenin verdiği idam kararı infaz edildi.

İNFAZ HALKA AÇIK ALANDA YAPILDI

Kararın Yargıtayda onanmasının ardından iki mahkum hakkında verilen idam cezası, Humeyn'de halka açık şekilde infaz edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

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Yorumlar (14)

Vatansever:

Hay elinize sağlık

206
4
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I K:

Bizimde idami geri getirmemiz lazim. Caydirici yasalar lazim

184
3
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Hikmet Bal:

iyi yapmışlar bizimkiler İran ı örnek olarak almalılar

123
3
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ENSON:

Darısı Türkiye’nin başına, Türkiye’de İdam cezası olmadığı sürece Türkiye düzelmez,

118
4
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Demir Acer:

Bizdeki hugukcular ister 50 tane soygun yapsinlar bir çay verip sokaga salarlar taki polisimizi şehit edene kadar ve sonra uydurmalik bir ceza uc bes sene sonra tekrar sokak cinayet soygun felan filan, sonra adeletin varlığını konuşuruz.

45
2
yanıtYanıtla
Ates Görel:

olması gereken bu

30
1
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Shef :

4 yıl sonra idam gerçekleşmiş, demek ki yargılandıktan sonra ve eğer suçu idamlıksa İsa’m ediliyor. Ne güzelll. De hadi ders almasınlar

27
3
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cesur yürek kobra:

bizim ülkede de o gün bir tane polis öldürüldü iki seneye kalmaz tahliye olur....

23
1
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baskın:

Darısı Türkiyeye

3
0
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Hasan Turk:

Hizbullah

1
0
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