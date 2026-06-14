Haberler

İran'da terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan asker öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde PKK unsurlarıyla çıkan çatışmada yaralanan bir üsteğmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çatışmada 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde terör örgütü PKK unsurlarıyla çıkan çatışmada yaralanan bir üsteğmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fars Haber Ajansının haberine göre, Batı Azerbaycan Eyaleti Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Muhammed Ahmedi, Türkiye sınırındaki Çaldıran kırsalında birkaç gün önce PKK mensupları ile İran güçleri arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Ahmedi, çatışmada yaralanan bir üsteğmenin bugün tedavi gördüğü hastanede öldüğünü ifade etti.

İranlı komutan, aynı çatışmada 2 terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti

Uzman çavuş kayınpederinin evini bastı! 4 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tabela yine değişecek! Motorine dev indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber
Avustralya Teknik Direktörü Tony Popovic: Daha fazla gol atabilirdik

Bizim maçtan sonra söyledikleri bomba!
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir

NATO Zirvesi öncesi kritik uyarı: Trump Türkiye'den bunu isteyebilir
Serdar Ortaç'tan 'Çok hasta' iddialarına yalanlama: Gayet iyiyim, konserlere devam

Ünlü sanatçıyla ilgili endişelendiren iddia! Beklenen açıklama geldi
Montella'dan mağlubiyet sonrası ilk sözler: Her şeyi denedik ama...

Mağlubiyeti bakın neye bağladı
Bağıra bağıra seslendi! Arda Güler'den maç öncesi tüyleri diken diken eden sözler

Avustralyalı oyuncuların yanında söylediği şeylere beğeni yağıyor