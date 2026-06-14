İran'da terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan asker öldü

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde terör örgütü PKK unsurlarıyla çıkan çatışmada yaralanan bir üsteğmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fars Haber Ajansının haberine göre, Batı Azerbaycan Eyaleti Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Muhammed Ahmedi, Türkiye sınırındaki Çaldıran kırsalında birkaç gün önce PKK mensupları ile İran güçleri arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Ahmedi, çatışmada yaralanan bir üsteğmenin bugün tedavi gördüğü hastanede öldüğünü ifade etti.

İranlı komutan, aynı çatışmada 2 terör örgütü mensubunun da etkisiz hale getirildiğini kaydetti.