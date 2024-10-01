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İran'da okula silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

İran'da okula silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
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İran'ın Nikşehr kentinde bir okul önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ve Kent Şurası Başkanı da bulunuyor. Saldırganlar yoldan geçen bir araçtan ateş açtı. Yetkililerin kimliklerini açıklamadığı saldırganların, İran'ın terör örgütü ilan ettiği "Ceyşül Adl" ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Nikşehr Kaymakamı Mucib Hüseyni olaya ilişkin bilgi verdi.

Hüseyni, "Muhsinin Şeyhan Bent Okulu'nda öğrenciler dışarıda etkinlikteyken, açılan ateş sonucu Bent Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Perviz Kedhudayi, Bent Kent Şurası Başkanı Yusuf Şirani ve 2 asker hayatını kaybetti." dedi.

İranlı yetkili saldırganların kimlikleri hakkında bilgi vermedi. Saldırganların yoldan geçen otomobilden ateş açtığı kaydedildi.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşül Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

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