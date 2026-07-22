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ABD-İsrail'in Minab'daki okul saldırısında ölen, kimlikleri belirlenen 32 çocuk için cenaze töreni yapıldı

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ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 32 çocuk için Minab kentinde cenaze töreni düzenlendi. DNA analizleriyle kimlikleri tespit edilen çocuklar, aileleri ve devlet erkanının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıda toplam 168 çocuk ve 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ve kimlikleri tespit edilen 32 çocuk için cenaze töreni düzenlendi.

Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, okul enkazından çıkarılan 62 ceset parçasına yönelik DNA analizleri sonucunda bunların 32 çocuğa ait olduğu belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen çocuklar için Minab kentinde aileler, devlet erkanı ve halkın katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan eyaletindeki Minab kentinde bulunan bir kız ilkokulu vurulmuştu.

Saldırıda 168'i çocuk 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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