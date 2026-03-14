İran medyasına göre ülkede Mossad'la bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı
İran'da, ABD-İsrail'in hedef aldığı yerlerin konumlarını Mossad'a göndermeye çalışan iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların, saldırıya uğrayan yerlerin fotoğraflarını çekip, İran aleyhinde yayın yapan medya kuruluşlarına ilettikleri belirtildi.
İran'da ABD- İsrail tarafından hedef alınan yerlerin konumlarını İsrail istihbarat servisi Mossad'a göndermeye çalıştıkları tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alınan önemli yerlerin ve hedeflerin coğrafi konumlarını Mossad istihbarat servislerine göndermeye çalışan 2 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin saldırıya uğrayan noktaların fotoğraflarını çekip İran aleyhinde yayın yapan medya kuruluşuna gönderdiklerinin de tespit edildiği aktarıldı.