İran'da İbrahim Reisi için Anma Töreni Düzenlendi

İran'da İbrahim Reisi için Anma Töreni Düzenlendi
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İran'ın başkenti Tahran'da, geçen yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için anma töreni yapıldı. Törende askeri ve sivil yetkililer ile halk katıldı, Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı dönemi faaliyetleri sergilendi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, konuşmasında ABD'nin İran ile ilgili açıklamalarına da değindi.

İran'da geçen yıl helikopter kazasında hayatlarını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için başkent Tahran'da anma töreni düzenlendi.

Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'nda düzenlenen törene Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani başta olmak üzere askeri ve sivil yetkililer ile çeşitli kesimlerden Tahranlılar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende İran bayrakları ile Reisi ve beraberindekilerin posterleri taşındı, mersiyeler okundu.

Etkinlikte, Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı görevi sırasındaki faaliyetlerden kesitler gösterildi.

Anma töreninde konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Selami, Reisi'yi "halkın içinden çıkan bir cumhurbaşkanı" olarak nitelendirdi.

Konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ziyaretinde İran'ı hedef alan açıklamalarına da değinen Selami, "Suudi Arabistan'da söyledikleriniz ya İran milletinin gerçekliğini ve bu büyük milletin büyük hakikatini bilmemenizden ve cahilliğinizden ya da aldatıcı bir psikolojik operasyondan kaynaklanıyordu. Fakat şunu bilin ki, sizin zihinsel tasavvurunuzda olanla İran'ın sahadaki realitesinde fark arasında yeryüzü kadar mesafe vardır." ifadelerini kullandı.

Selami, son haftalarda savunma teknolojileri alanında çok büyük başarılara imza attıklarını söyleyerek, "Bugün ondan bahsetmeyeceğim. Bunu uygulamalı olarak ortaya koyacağız fakat şunu bilin ki güç dengeleri değişti ve değişecek." dedi.

İran'ın 8'inci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Mayıs 2024'te İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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