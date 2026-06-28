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İran devlet televizyonu: Ülkenin güneyindeki Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu

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İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu ve bir iletişim kulesinin hedef alındığını duyurdu. ABD'li yetkililer ise bölgeye saldırı düzenlendiğini doğruladı.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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