Devrim Muhafızları Ordusu: Tahran'da bir Hermes SİHA düşürüldü

Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu, yeni hava savunma sistemleriyle bir Hermes silahlı insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında düşürülen İHA ve SİHA sayısı 115'e ulaştı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir Hermes silahlı insansız hava aracının ( Siha ) düşürüldüğü bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Birkaç saat önce Tahran semalarında Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından bir Hermes silahlı insansız hava aracı düşürüldü." ifadesi kullanıldı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırı başlattığı günden bu yana 115 İHA ve SİHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
