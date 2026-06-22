Haberler

İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidileceğini duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Sivil Havacılık Kurumu, eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran ve Meşhed'deki havalimanlarında uçuş kısıtlamaları uygulanacağını duyurdu.

İran Sivil Havacılık Kurumu, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında ülkedeki bazı havalimanlarında uçuş kısıtlamalarına gidileceğini bildirdi.

İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı ve Meşhed kentindeki Meşhed Havalimanında uçuş kısıtlamalarına gidileceği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, 6 Temmuz'da Tahran'da bulunan havalimanlarındaki kısıtlamaların ağırlaştırılacağı, Meşhed Havalimanı'nın ise 9 Temmuz'da tamamen kapatılacağı ve hiçbir yolcu taşımacılığı yapılmayacağı vurgulandı.

Hamaney için ilk cenaze töreni 4-5 Temmuz'da başkent Tahran'da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek.

Ardından 6 Temmuz'da yine Tahran'a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz'da Kum'da, 9 Temmuz'da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip veryansın etti

Dolandırılmış! Ünlü sunucu, ''Ah Sergen Yalçın ya!'' deyip isyan etti
Ankara'da NATO alarmı: İşte zirve öncesi alınan tedbirler

Ankara valiliği NATO Zirvesi için alınan yeni kararları açıkladı
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz