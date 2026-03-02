Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda İran'ın dini lideri Hamaney'in hayatını kaybetmesi, bütün dünyada tartışılan en önemli konulardan biri oldu.

YENİ DİNİ LİDERDEN AÇIKLAMA VAR

Saldırıda öldürülen Hamaney'in yerine ise Ayetullah Arafi'nin geçici olarak geçtiği duyuruldu. İran'da yeni lider seçilene kadar göreve getirilen Geçici Liderlik Konseyi'nin din adamı üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi, Konseyin, Uzmanlar Meclisi tarafından yeni lider atanana kadar düzenli toplantılar ve gerekli hassasiyetle ilgili işleri yürüteceğini söyledi.

"ABD VE İSRAİL HESAP HATASI YAPTI"

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Ayetullah Arafi, Geçici Konsey üyeliğine getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılar başlatarak "hesap hatası" yaptığını ifade etti.

Uzmanlar Meclisinin yeni lider seçmek için hızla harekete geçeceğini belirten Arafi, "O zamana kadar Konsey, düzenli toplantılarla işleri yürütecektir." ifadelerini kullandı.

Arafi, "Aziz silahlı kuvvetlerimize ve büyük İran milletine ülkenin tüm kuvvetlerinin sizin hizmetinizde olduğunu garanti ederim." dedi.

AYETULLAH ARAFİ KİMDİR?

Ali Rıza Arafi, 1959 yılında İran'ın Meybod kentinde doğmuştur. Dini eğitimini Kum'daki medreselerde tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından İran'daki dini kurumlarda çeşitli görevler üstlenmiştir.

Arafi, İran'daki medrese sisteminin yönetiminde yer almış ve bu alanda idari sorumluluklar yürütmüştür. Ayrıca Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcılığı, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeliği ve El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.