Pezeşkiyan: Geçici Liderlik Konseyi görevine başladı

Pezeşkiyan: Geçici Liderlik Konseyi görevine başladı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümü sonrası Geçici Liderlik Konseyi'nin görevine başladığını duyurdu. Pezeşkiyan, ordunun düşman saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğini belirtti.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni liderin seçilmesine kadar 'Geçici Liderlik Konseyi'nin görevine başladığını bildlirdi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, ABD-İsrail saldırıları sonrası ilke kez kamera karşısına geçerek, İran devlet televizyonunda video mesaj yayımladığını duyurdu. Mesajında, İran ordusunun ABD ve İsrail saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğini belirten Pezeşkiyan, "Anayasanın 111'inci maddesi uyarınca Geçici Liderlik Konseyi bugün görevine başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran halkının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini kaydederek, ülkesinin, 'düşman üslerini' güçlü şekilde hedef aldığını söyledi. İran'a saldırı düzenleyen ülkelerin hayal kırıklığı yaşayacağını aktaran Pezeşkiyan, saldırılar sırasında hayatını kaybeden Ali Hamaney'e ilişkin ise "Allah'tan, şehadete ulaşan Yüce Lider'in ruhunu şad etmesini diliyoruz" açıklamasında bulundu.

