İran'da eylem öncesi saçlarını bağlamasıyla protestoların simgesi olan genç, kurşunlanarak öldürüldü

İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra acımasızca darbedildiği iddia edilen 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor. Olayda ölü sayısı 41'e yükselirken, sosyal medyada protestoların simge isimlerinden biri haline gelen 20 yaşındaki Hedis Necefi de güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 6 kurşunla hayatını kaybetti. Necefi, eyleme katılmaya hazırlanırken saçlarını bağladığı videoyla sosyal medyada tanınmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

PROTESTOLARDA 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.

HEDİS NECEFİ GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Muhaliflere ait İranWire haber sitesinin bildirdiğine göre, 21 Eylül'deki gösteriler sırasında Kerec ilçesinde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 20 yaşındaki Hedis Necefi, ilçedeki Kaim Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

SAÇLARINI BAĞLAYARAK EYLEME HAZIRLANMASIYLA VİRAL OLMUŞTU

Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre, kız kardeşi Hedis Necefi'nin hayatını kaybettiğini doğruladı. Öte yandan, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Hadis Necefi olduğu ileri sürülen kişinin saçlarını bağlayarak eyleme katılmaya hazırlandığı görülüyor.