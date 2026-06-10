Haberler

İran devlet televizyonu: Güneydeki Cask kentinde yeni patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde saat 02.35'te birkaç patlama sesi duyuldu. ABD ordusu, Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık İran'a saldırı başlattıklarını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanı ise saldırılara karşılık verileceğini duyurdu.

İran basını, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde yeni patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 02.35'te Cask'ta birkaç patlama sesi duyuldu." ifadesine yer verildi.

ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını bildirmişti.

İran'ın güneyinde bazı noktalar hedef alınırken İran basını, saldırıların sona erdiğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
ABD, İran'a karşı saldırılara başladı! Liman kentleri hedef alındı

Trump emri verdi! ABD, İran'a saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

Mehmet Ali Erbil'e 48 yaş küçük sevgili! Yasmin Erbil'in yorumu olay
Muharrem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız

Sonunda sessizliğini bozdu, çağrıda bulundu: Bunu yapmalıyız
Donanma personeli öğle arasında denize girdi, köpekbalığının saldırısına uğradı

Çığlıklar kıyıya kadar ulaştı! Saniyeler içinde saldırıp kayboldu
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nden Koç Holding'e tepki: Sözleşme aşamasındaki araç alımı iptal edildi

O sözler pahalıya patladı: DEM Partili belediyeden beklenmedik hamle
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi

Yasak aşk iddiasıyla öldürülen Nurgül'ün ailesinden şoke eden karar

Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı!