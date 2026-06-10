İran devlet televizyonu: Güneydeki Cask kentinde yeni patlama sesleri duyuldu
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde saat 02.35'te birkaç patlama sesi duyuldu. ABD ordusu, Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık İran'a saldırı başlattıklarını açıklamıştı. İran Dışişleri Bakanı ise saldırılara karşılık verileceğini duyurdu.
İran basını, ülkenin güneyinde Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde yeni patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonunun haberinde, "Saat 02.35'te Cask'ta birkaç patlama sesi duyuldu." ifadesine yer verildi.
ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlemeye başladıklarını bildirmişti.
İran'ın güneyinde bazı noktalar hedef alınırken İran basını, saldırıların sona erdiğini duyurmuştu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtmişti.