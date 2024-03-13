İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti 3 bin 253 kişi yaralandı

İran'ın başkenti Tahran'da akşam saatlerinde başlayan kutlamalarda havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullanıldı. Kentte ateşlenen havai fişekler nedeniyle gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı. Hemen her sokak ve caddede kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle ortalığı barut kokusu sardı. Kutlamalar sırasında meydana gelen kazalarda toplamda 14 kişi hayatını kaybederken 3 bin 253 kişi de yaralandı.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA PATLAMA SESLERİ

İran'da, Nevruz öncesi gerçekleştirilen Çarşamba Suri kutlamaları, özellikle gençler ve çocuklar arasında büyük bir heyecanla karşılanıyor. Bu gelenek, ateşlerin üzerinden atlayarak, havai fişekleri ateşleyerek, el yapımı patlayıcılar kullanarak kutlanıyor. Bazı parklarda toplananlar havai fişek gösterilerini izlemeyi, kimi Tahranlılar ise yaktıkları ateşin üstünden atlamayı tercih etti. Şehrin dört bir tarafında duyulan patlama sesleri gece yarısına kadar aralıksız devam etti.

14 KİŞİ ÖLDÜ, 3 BİN 253 KİŞİ YARALANDI

Mehr Haber Ajansının haberine göre, 20 Şubat'ta başlayan hazırlık sürecinden 12 Mart'ta başlayan ülke genelindeki Çarşamba Suri kutlamalarına kadar saat 24.00 itibarıyla 14 kişi hayatını kaybederken 3 bin 253 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 189'unun uzuvlarını kaybettiği, 981'inde ise çeşitli derecelerde yanık oluştuğu kaydedildi.

İTFAİYE EKİPLERİ 6 BİNİN ÜZERİNDE İHBAR ALDI

Tahran Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Meleki yaptığı açıklamada, dün saat 07.00'den saat 22.30'a kadar toplam 6 bin 416 acil yardım çağrısı aldıklarını belirterek itfaiye ekiplerinin 230 olaya müdahalede bulunduğunu kaydetti.

'ÇARŞAMBA SURİ' NEDİR?

İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor. Büyük bir coşkuyla karşılanan kutlamaların beraberinde getirdiği tehlikeler de endişe verici boyutlarda artmakta.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz 21 Mart'ta başlıyor.