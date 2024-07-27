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İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi

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İran'da 50 derecelere ulaşan hava sıcaklıkları hayatı durma noktasına getirdi. Ülke genelinde yardım hizmetleri dışında tüm kamu kurumları ve bankalar yarın kapalı olacak.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle yarın ülke genelinde tüm kamu kurumlarının tatil edilmesi kararı alındı.

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi'nin yazılı açıklamasında, kararın ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındığı belirtildi. Karara göre, yardım hizmetleri dışında tüm kamu kurumları ve bankalar yarın kapalı olacak.

İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, Tahran'da hava sıcaklığı bugün 41 derece seviyesinde. Ülke genelindeki sıcaklar nedeniyle bugün kamu kurumları ve bankalar saat 10.00'dan sonra tatil edildi.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildiAşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, Veramin ilçesinde bulunan gölette serinlemeye çalıştı

ELEKTRİK TÜKETİMİ REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

İran'da son yılların en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle ülke genelinde 24 Temmuz'da elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi Tevanir, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini isteyeceğini bildirmişti. Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

Hatip Kaya:

Küresel ısınma birkaç yıl içinde bazı coğrafyalarda insanların yaşayamayacağı boyuta ulaşacak. Bilim insanlarının dediği gibi insan popülasyonu kendi sonunu getirecek

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Jumanji:

Yarın zaten pezar..ellam..

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Şafak Alkuş:

İslam ülkesi cuma onlarda izin

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