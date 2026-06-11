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İran basını: Keşm ve Hengam adalarında bazı noktalar saldırıların hedefi oldu

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İran'ın güneyindeki Keşm ve Hengam adalarında ABD saldırıları sonucu patlamalar meydana geldi, Bender Abbas'ta da patlama sesleri duyuldu.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm ve Hengam adalarında bazı noktaların ABD saldırılarının hedefi olduğu ve Bender Abbas kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun Hürmüzgan Valiliğine dayandırdığı haberinde, Keşm ve Hengam adalarında saldırılardan kaynaklanan patlamalar olduğu belirtildi.

Öte yandan, Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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