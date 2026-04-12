İran Adli Tıp Kurumu: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 bin 375 kişinin kimlik tespiti yapıldı
İran Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat'ta gerçekleşen ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 3 bin 375 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Türkiye, Suriye, Afganistan, Pakistan, Çin, Irak ve Lübnan vatandaşları da bulunuyor.
İran basınına göre, Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.
Arani, 28 Şubat'tan bu yana saldırılarda hayatını kaybeden 3 bin 375 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını belirtti. Bu kişilerden 2 bin 875'inin erkek, 496'sının kadın olduğunu kaydeden Arani, 4 kişiye ilişkin ise bilgi vermedi.
Arani, hayatını kaybedenler arasında Türkiye, Suriye, Afganistan, Pakistan, Çin, Irak ve Lübnan vatandaşlarının da bulunduğunu ifade etti.
Adli Tıp Kurumu Başkanı Arani, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini, cenazelerin yüzde 40'ının kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğunu ancak yoğun çalışmalar sonucunda kimlik tespit çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ifade etmişti.