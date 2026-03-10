İran: Casusluk yaptığı tespit edilen 30 kişi yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin çeşitli noktalarında "İran aleyhine casusluk yapan 30 kişinin" yakalandığını duyurdu.

İran basınına göre, İstihbarat Bakanlığı, yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırdığı iddia edilen 30 kişinin casusluk suçlaması ile gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınan bu kişilerin İran'ın, Horasan-ı Rezevi???????, Sistan-Beluçistan, Kürdistan ve Tahran Eyaletlerinde faaliyet yürüttüğü ve ABD ile İsrail'e bilgi sızdırdığı belirtildi.

Ayrıca Kürdistan Eyaleti'nde yakalananların, bölgedeki "ayrılıkçı gruplarla da" bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Gözaltına alınanlarla birlikte 10 adet Kalaşnikof tüfek, 21 adet şarjör, 630 adet çeşitli silahlara ait fişek, 200'den fazla kesici ve delici alet, 5 kilogram uyuşturucu ve 200 litreden fazla kaçak alkol ele geçirildi.