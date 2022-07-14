İran Cumhurbaşkanı Reisi'den binlerce kişinin önünde ABD'ye tehdit! Alkış tufanı koptu

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Yair Lapid bugün bir araya geldi. Liderler, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına karşı ortak bir deklarasyon imzaladı. Konuşmasında İran'ın nükleer faaliyetlerine değinen Biden, "İran'ın nükleer güç olmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi. Sözlerini sürdüren Biden, "Diplomasinin, bu sonuca ulaşmanın en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum. Ve bölgede, teröre destek veren balistik füze programı ve Hizbullah gibi teröristlere, uzantılarına silah aktarılması gibi İran'dan gelen tehditlere karşı koymak için İsrail ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KİRMANŞAH'TA KONUŞTU

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Kirmanşah eyaletinde halka yaptığı konuşmada İran'ın bölgede herhangi bir güvensizlik veya krizi kabul etmeyeceğini belirtti.

"İRAN HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"

İran'ın her zamankinden daha güçlü olduğuna dikkat çeken Reisi, "ABD ve müttefiklerinin her türlü hatası pişman olmalarına neden olacak sert bir yanıtla karşılaşacak." ifadelerini kullandı. Reisi'nin bu sözleri, ABD Başkanı Biden'a cevap olarak yorumlandı.

"ABD ŞU ANDA ZAYIF KONUMDA"

Reisi, ABD'nin bugünkü gücünü her zamankinden daha zayıf gördüklerini, İran'a yaptırım ve maksimum baskı politikasının yenilgiye uğramış olduğunu ileri sürerek, "Eski politikalarını tekrar tecrübe etmemelerini tavsiye ederiz." diye konuştu.

ORTA DOĞU ZİYARETİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamasının ABD Başkanı Joe Biden'in Orta Doğu ziyaretinin başlamasından sonra yapılması ise dikkat çekti.