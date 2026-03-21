İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İslam ülkeleri ve komşu devletlerle çatışma niyetlerinin olmadığını belirtti. Ayrıca İsrail'in bölgedeki anlaşmazlıklardan faydalandığını vurguladı.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in, bölgedeki anlaşmazlıktan çıkar sağlayan tek ülke olduğuna vurgu yapan Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında, "Allah'tan kendilerine güç ve basiret vermesini" temenni etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu

ABD ve İsrail ateşle oynuyor! Yine İran'ın nükleer kalbini vurdu
Kolu kırılan Osimhen kötü haberi verdi

Osimhen kötü haberi verdi
Real Madrid'in yıldızını yıkan kare

Dünyaca ünlü ismi yıkan kare!
Güney Afrika detayı bomba: Yoksa Ronaldinho'nun çocuğu mu?

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor: 2000 yılında...
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi

ABD'den sürpriz İran kararı
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

Tartışma yaratan görüntü!
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

Birlikte çekilen görüntüleri ortaya çıktı! Acılı anneden sert ifadeler