İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İslam ülkeleri ve komşu devletlerle çatışma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İsrail'in, bölgedeki anlaşmazlıktan çıkar sağlayan tek ülke olduğuna vurgu yapan Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri ve komşularımızla çatışma niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında, "Allah'tan kendilerine güç ve basiret vermesini" temenni etti.