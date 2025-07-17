Pezeşkiyan'ın aracına su katılmış benzin koyuldu, aracı yolda kaldı

Tebriz'e yolculuk eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın aracı ile kendine eşlik eden araçlara su katılmış benzin koyulduğu için araçlar yolda kaldı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, İran Cumhurbaşkanı Özel Müfettişi Mustafa Mevlevi konuya ilişkin açıklamada bulundu. Mevlevi, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatması üzerine ülke yetkililerinin uçak kullanmayı bırakması sonrasında Pezeşkiyan'ın karayolu üzerinden Tebriz ziyaretine değinerek, Cumhurbaşkanı ve ona eşlik edenlerin yolda kaldığını söyledi.

YOLCULUĞU TAKSİ İLE TAMAMLADILAR

Pezeşkiyan'ın bulunduğu aracın Tahran'dan Tebriz'e giderken yoldaki bir istasyondan yakıt aldığını aktaran Mevlevi, araca su karıştırılmış benzin koyulduğunu bu nedenle araçların çalışamaz hale geldiğini ifade etti. Mevlevi, yolda kalan Pezeşkiyan ile koruma ekibinin yolculuğun geri kalanını taksi ile tamamladığını söyledi.

İSTASYONUN SİCİLİ KABARIK ÇIKTI

Pezeşkiyan'ın konuyla alakalı il yöneticileri ile temasa geçmediğini belirten Mevlevi, sonrasında yaptıkları araştırmada söz konusu istasyonun daha önce de benzine su kattığını ve hakkında şikayetler olduğunu aktardı. Olayın yaşandığı ziyarete ilişkin kesin bir tarih belirtilmedi ancak geçen hafta olduğu tahmin ediliyor.