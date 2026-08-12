Haberler

Pezeşkiyan: Savaş daha karmaşık ve düşman içeriden çökertmeyi hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut savaşın geçmiştekilerden daha karmaşık olduğunu belirterek düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi. Halka öncelik verilmesi, cami ve mahalle merkezli yönetim anlayışının uygulanması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut savaşın geçmiştekilere kıyasla daha karmaşık olduğunu belirterek, düşmanın ülkeyi içeriden çökertmeyi hedeflediğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Besic Sağlık Topluluğu Düşünce Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Pezeşkiyan, görüşmede mahalle ve cami merkezli yönetim anlayışının uygulanması gerektiğini belirterek, "Halkı kendimizden uzaklaştırmamalıyız aksi takdirde zarar görürüz." dedi.

Sağlık alanında yoksulluk ve işsizlikle mücadele edenler, kadınların geçimini tek başına sağlayan haneler ve uzak bölgelerde yaşayanlar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, bu kesimlere yönelik hizmetlerin sağlık alanının öncelikleri arasında yer alması gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, "Mevcut savaş geçmiştekilerden daha karmaşık ve düşman, ülkeyi içeriden çökertmeyi hedefliyor. Bu nedenle görev ve konu odaklı ilerlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın sosyal faaliyetlere katılımının sağlanmasının önemini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, camilerin halka hizmet sunumunda merkezi bir rol üstlenebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular

Hepimizin cebinde var! Az daha bir aileyi yok ediyordu
Mamak Belediyesi’nin ihale trafiği: 29 günde 5 iş, 5’inde de aynı şirket

Dikkat çeken ihale trafiği: 29 günde 5 iş, 5’inde de aynı şirket
Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar

Evden bu şekilde çıkıp komşularına kabusu yaşattılar
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı

Beğeni butonunu çökerten görüntü!

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor