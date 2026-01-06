Haberler

İran Cumhurbaşkanı'ndan, sözünü kesen dinleyiciye Türkçe nükteli uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bir sempozyumda sık sık sözünü kesen bir dinleyiciye Türkçe olarak nükteli bir şekilde uyarıda bulundu. Pezeşkiyan, konuşmasında Türkçe ifadelere de yer vererek kültürel bağlara dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, konuşması sırasında sık sık sözünü kesen bir dinleyiciye Türkçe konuşarak uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslami Şuraların Yeri ve Anayasa'da Halkın Katılımı Sempozyumu'nda konuştu.

Pezeşkiyan konuşması sırasında sürekli sözünü kesen bir dinleyiciye "Biz Türklerin kavliyle, adın koydun Reşit, birin dedin birini de işit" diyerek kendisini dinlemesi için nükteli bir uyarıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanları zaman zaman hem konuşmalarında hem de şiirlerinde Türkçe ifadelere yer veriyor.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okumuştu.

Ayrıca Pezeşkiyan da Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin, Azerbaycan Türkçesindeki "Haydar Baba'ya Selam" şiirini okumuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Arda Turan'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest

Arda'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Maduro operasyonu öncesi büyük vurgun! Ülkenin en kritik varlığıydı