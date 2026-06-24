İran Cumhurbaşkanı: Batı Asya ve Basra Körfezi'nde Yeni Bir Güvenlik Mimarisi Kurulmalı

İSLAMABAD, 24 Haziran (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Batı Asya ve Basra Körfezi'nde bölge ülkeleri arasında diyaloğa, karşılıklı saygıya ve işbirliğine dayalı yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Pezeşkiyan salı günü Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Pakistan'ın gerilimi düşürme çabalarına ve bölgesel istişarelere verdiği desteği takdirle karşıladıklarını belirterek, bu tutumun istikrara yönelik "sorumlu ve vizyoner" bir katkı olduğunu söyledi.

İran ile Pakistan arasında köklü tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları bulunduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, iki ülkenin bölgede genel işbirliği için bir model oluşturabileceğini ve barışı, kalkınmayı ve ekonomik bağlantı imkanlarını teşvik etmek üzere birlikte çalışabileceğini belirtti.

Pezeşkiyan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında yürütülen diplomatik çabaları görüşmek üzere gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gitmişti.

Kaynak: Xinhua