İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı ülkelerin arabuluculuk girişimlerini değerlendirirken, bunun muhatabının savaş ateşini yakanlar olması gerektiğini vurguladı. İran, bölgede kalıcı barışa bağlı olduğunu ancak onurunu ve otoritesini savunmaktan da çekinmeyeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bazı ülkelerin arabuluculuk girişimi başlattığını belirterek arabuluculuk çağrısının muhatabının savaş ateşini yakanlar olması gerektiğini belirtti.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanı, "Bazı ülkeler arabuluculuk girişimlerine başladı. Onlara cevabımız açık: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız, ancak ülkemizin onurunu ve otoritesini savunmaktan da çekinmiyoruz. Arabulucuların muhatabı, İran halkını hafife alarak savaş ateşini yakanlar olmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Ülkenin bir çok kentinde meydana gelen saldırılarda binden fazla kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
