İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Lider Hamaney'in sağlığı çok iyi
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yüce lider Mücteba Hamaney ile yaptığı yedi saatlik görüşmede liderin sağlığının çok iyi olduğunu belirtti. Görüşmede ulusal birlik, geçim kaynakları, istihdam, barınma ve yaptırımların yol açtığı sorunlar ele alındı. Hamaney, mart ayında Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmesinden bu yana ilk kez bu görüşmede kamuoyu önüne çıkmadı.
TAHRAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran yüce lideri Mücteba Hamaney'in sağlığının çok iyi durumda olduğunu söyledi.
Pezeşkiyan pazartesi günü devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği söyleşide, Hamaney ile kısa süre önce "yedi saatlik" görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Pezeşkiyan, görüşme sırasında Hamaney'in özellikle ulusal birlik ve dayanışma üzerinde durduğunu ifade etti.
Görüşmenin "çok iyi" geçtiğini belirten Pezeşkiyan, toplantıda halkın geçim kaynakları, istihdam ve barınma konularını öncelikle ele aldıklarını söyledi. Pezeşkiyan, "Yaptırımların yol açtığı sorunları da konuştuk" diye ekledi.
İran medyasında pazar günü yer alan haberlerde, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı görevinin üçüncü yılına başlaması vesilesiyle Hamaney ile görüştüğü bildirilmişti.
Mücteba Hamaney'in babası, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortak saldırısında öldürülmüştü. Mücteba Hamaney mart ayında Uzmanlar Meclisi tarafından yeni lider olarak seçildi.
Mücteba Hamaney, yüce lider olarak seçildiği günden bu yana kamuoyu önüne çıkmadı.