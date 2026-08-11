Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Lider Hamaney'in sağlığı çok iyi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Lider Hamaney'in sağlığı çok iyi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yüce lider Mücteba Hamaney ile yaptığı yedi saatlik görüşmede liderin sağlığının çok iyi olduğunu belirtti. Görüşmede ulusal birlik, geçim kaynakları, istihdam, barınma ve yaptırımların yol açtığı sorunlar ele alındı. Hamaney, mart ayında Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmesinden bu yana ilk kez bu görüşmede kamuoyu önüne çıkmadı.


TAHRAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran yüce lideri Mücteba Hamaney'in sağlığının çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan pazartesi günü devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği söyleşide, Hamaney ile kısa süre önce "yedi saatlik" görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Pezeşkiyan, görüşme sırasında Hamaney'in özellikle ulusal birlik ve dayanışma üzerinde durduğunu ifade etti.

Görüşmenin "çok iyi" geçtiğini belirten Pezeşkiyan, toplantıda halkın geçim kaynakları, istihdam ve barınma konularını öncelikle ele aldıklarını söyledi. Pezeşkiyan, "Yaptırımların yol açtığı sorunları da konuştuk" diye ekledi.

İran medyasında pazar günü yer alan haberlerde, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı görevinin üçüncü yılına başlaması vesilesiyle Hamaney ile görüştüğü bildirilmişti.

Mücteba Hamaney'in babası, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in ortak saldırısında öldürülmüştü. Mücteba Hamaney mart ayında Uzmanlar Meclisi tarafından yeni lider olarak seçildi.

Mücteba Hamaney, yüce lider olarak seçildiği günden bu yana kamuoyu önüne çıkmadı.

Kaynak: Xinhua
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!