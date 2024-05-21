İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için milli yas ilan edildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye genelinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir günlük milli yas ilan edildi.

Bu kapsamda, Ankara'da gece yarısından itibaren Türk bayrakları yarıya indirildi.