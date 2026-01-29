Haberler

İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

Güncelleme:
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda birkaç gün içinde Çin ve Rusya ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek. ABD ise İran'ı tehdit eden askeri varlığını bölgede artırdı.

İran'ın birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat gerçekleştireceği bildirildi.

Al Jazeera televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, İran donanmasının birkaç gün içinde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile tatbikatlara başlayacağını açıkladı.

ABD donanması da İran'ı askeri saldırıyla tehdit eden Donald Trump'ın talimatıyla Umman Denizi yakınlarına konuşlanmıştı.

