İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Güncelleme:
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi'yi Orta Doğu'daki gerilimi artıran eylemleri nedeniyle bakanlığa çağırdı. Bakanlık, İran rejiminin bölgeyi tehdit ettiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in, İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi'yi bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, "İran rejiminin bölgeyi daha geniş bir çatışmaya çekmeye çalışan ve kendilerine saldırmamış ülkelere saldıran, tansiyonu artıran davranışlarının ardından büyükelçi bakanlığa çağırıldı. Bu, bölgenin güvenliğine ve bölgedeki yüz binlerce İngiliz vatandaşına açık bir tehdit oluşturmaktadır. İran, eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır." ifadeleri yer aldı.

İngiltere'nin önceliğinin bölgedeki vatandaşların yaşamlarını ve ulusal güvenliği korumak olduğu da büyükelçiye bildirildi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
