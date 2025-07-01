İran Büyükelçiliğinde İsrail Saldırıları İçin Taziye Defteri Açıldı

İran Büyükelçiliğinde İsrail Saldırıları İçin Taziye Defteri Açıldı
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İran'ın Ankara Büyükelçiliği, İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için taziye defteri açtı. Diplomasi temsilcileri gün boyunca defteri imzalayabilecek.

İran'ın Ankara Büyükelçiliğinde, İsrail'in ülkeye yönelik son saldırılarında hayatı kaybedenler nedeniyle taziye defteri açıldı.

Taziye defterini, Tacikistan ve Güney Afrika'nın Ankara büyükelçileri ile çeşitli ülkelerden yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler imzaladı.

Bugün saat 10.00'da açılan taziye defteri, 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 saatleri arasında imzalanabilecek.

İsrail'in İran'a yönelik şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 627, yaralı sayısının ise 4 bin 870 olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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