İran: Basra Körfezi'nde hava sahamızı ihlal eden ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü, bir F-35 savaş uçağını da hedef alarak bölgeden uzaklaştırdığını açıkladı. Açıklamada, olası ateşkes ihlallerine karşı misilleme hakkının saklı tutulduğu belirtildi.

İran, Basra Körfezi'nde hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü, bir F-35 savaş uçağını da hedef alarak bölgeden uzaklaşmaya zorladığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, İran hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu bir MQ-9 tipi İHA tespit edilerek vuruldu.

Ayrıca, bir RQ-4 tipi İHA ile bir F-35 savaş uçağına da ateş açıldığı ve söz konusu uçakların bölgeden uzaklaşarak hava sahasını terk ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika'nın saldırgan ordusundan gelebilecek herhangi bir ateşkes ihlaline karşı uyarıda bulunmakla birlikte, karşılık verme hakkını meşru ve kesin olarak kabul etmektedir."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
