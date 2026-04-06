İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD ve İran’a ateşkes teklifi iletildi. Tarafların teklifi kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması öngörülüyordu. Ancak İran teklifi reddetti. Tahran yönetimi ateşkesi kabul etmek için savaşın tamamen sona erdirileceğine dair garanti talep etti.

  • İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekayi, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı.
  • Pakistan Ordu Komutanı Mareşal Asım Münir, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gece boyunca temaslarını sürdürdü.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı için tehditler savuran Donald Trump, anlaşma yapmak ve kritik hattı açmak için İran'a verdiği süreyi uzattı. Washington yönetiminin 8 Nisan'a kadar süre tanıdığı Tahran, Boğaz'ı açmamakta ısrarcı. Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken ABD ve İran'a 2 aşamalı anlaşma teklifi sunuldu.

İRAN'DAN TEKLİFE RET: GARANTİ İSTİYORUZ

İran Dışişleri Bakanı İsmail Bekayi, ateşkesi kabul etmek için savaşın tamamen sona erdirileceğine dair garanti talep ettiklerini belirterek "Geçici ateşkes teklifini reddediyoruz. Suçun devamı anlamına gelecektir" diyerek ABD'nin teklifini reddettiklerini açıkladı. 

HAZIRLANAN PLANININ DETAYLARI

Hazırlanan plana göre; süreç iki aşamada ilerleyecekti. İlk aşamada tarafların ateşkes ilan etmesi, ikinci aşamada ise kapsamlı bir anlaşmaya varılması hedefleniyordu. Geniş kapsamlı bir barış sürecinin gerçekleştirilmesi için taraflara yaklaşık 20 günlük bir süre tanınıyordu. Nihai görüşmelerin İslamabad kentinde yüz yüze yapılması planlanıyordu.

GECE BOYUNCA KONUŞTULAR

Öte yandan Pakistan Ordu Komutanı Mareşal Asım Münir gece boyunca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temaslarını sürdürdü.

GÖZLER YİNE TRUMP'IN TEHDİTLERİNDE

İran'ın teklifi reddetmesiyle birlikte gözler yine ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmıştı. Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

İran Sakın bir adım bile geri atma kardeş sakın sakın ha sakın Zafer senindir kurban

Haber YorumlarıErol Birol :

Sıcak evinde oturup akıl vermek ne kadar kolay değilmi. Git birde İran halkına onu sor.

Haber YorumlarıLeven Ergün:

BEN OLSAM 6 TON JELIBON EKSTRADAN İSTERİM BİD MELİKEYİ

Haber YorumlarıBozkurt:

SAVAŞ BARIŞA DÖNERSE TRAMP KAMER GENÇ'İn MEZARINDA KUTLAMA YAPACAKMIŞ

Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Otel odasındamı istersin,uçaktamı

Haber Yorumlarısamet:

helal olsun. burdan geri dönmemek gerek

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Adam kafayı yedi. Herhalde muayyen gününde. ABD'de bir komisyon kurulup Sarı Kafayı Doktora göstersinler. Bizim Mazhar Osmanda (Bakırköy) yatıralım. Yazık bee Adama. Tırlattı....

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Buraya kadar özgür İran yakın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

