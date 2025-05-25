İran Ankara Büyükelçisi, Terörizme Karşı İşbirliği Vurgusu Yaptı

(ANKARA) - İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad-Hasan Habibullahzade, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ile dün yaptığı görüşmede, "Tahran'ın bölgesel istikrara olan bağlılığını yineleyerek İran'ın terörizmi ortadan kaldırmayı ve komşu ülkeler arasında güvenliği arttırmayı amaçlayan her türlü girişimi desteklediğini" vurguladı.

İran Devlet Haber Ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad-Hasan Habibullahzade, dün Ankara'da bir araya geldi.

Her iki taraf da Tahran ve Ankara arasında artan güvenlik işbirliğinin ortak tehditlere karşı koymada kilit önem taşıdığına inandığını dile getirdi, ikili ayrıca, Suriye'de devam eden gelişmeleri ve İran ile ABD arasında Tahran'ın nükleer programı ve İran'a yönelik yaptırımların sonlandırılmasına ilişkin dolaylı görüşmelerin seyrini ele aldı.

İki komşu ülke arasında özellikle bölgede barış ve istikrar konusunda işbirliğine vurgu yapan Habibullahzade, "Tahran'ın bölgede terörizmi ortadan kaldıracak ve komşu ülkeler arasında güvenliği güçlendirecek her türlü süreci desteklediğini" söyledi.

Habibullahzade, Tahran'ın, terör örgütü PKK'nın dağılacağını ve Türkiye'ye karşı silahlı mücadelesini durduracağını açıklamasını memnuniyetle karşıladığını, bunun, bölgesel barış ve istikrara yardımcı olacağını umduğunu ifade etti. Habibzade, bölgede barış ve istikrarın korunması için İran ve Türkiye arasında daha fazla işbirliği yapılması gerektiğinin de altını çizdi.