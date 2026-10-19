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İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Dittmann'ı resmi protesto için bakanlığa çağırdı

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İran, Almanya'nın iki kişiyi tutuklaması ve Tahran'ı suçlaması üzerine Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak resmi protesto iletti. Diplomata, suçlamaların temelsiz olduğu ve yargı desteğinin Alman yargısını itibarsızlaştırdığı iletildi.

Almanya'nın ülkede Yahudi ve İsrail yanlısı dernek başkanlarına yönelik saldırı planladıkları iddiasıyla iki kişiyi tutuklaması ve Tahran'ı suçlaması üzerine İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak resmi protesto iletti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, bakanlığa çağrılan Almanya'nın Tahran Büyükelçisi ???????Dittmann'a, Alman yetkililerin İran'ı hedef alan açıklamalarına ilişkin Tahran'ın resmi protestosu iletildi.

Alman diplomata, İran'a karşı yöneltilen güvenlik suçlamalarının İsrail'in ve bazı Batılı ülkelerin uzun süredir İran'a uyguladığı bir yöntem olduğu ve temeli olmayan iddialara yargı kanalıyla destek sağlamanın Alman yargı sistemini itibarsızlaştırdığı aktarıldı.

Almanya, Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster'e ve Alman-İsrail Derneği (DIG) Başkanı Volker Beck'e yönelik saldırı planladıkları iddiasıyla iki kişiyi tutuklamıştı. Söz konusu kişilerin İran adına saldırı planladığı öne sürülmüştü.

Bu gelişmeler üzerine Almanya, İran'ın Berlin Büyükelçisi Mecid Nili Ahmedabadi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Kaynak: AA
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